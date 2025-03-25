На Сумщині сили ППО збили 10 російських БпЛА

фото: Сумська ОВА

У вівторок, 25 березня у небі над Сумщиною зенітники збили 10 ворожих "шахедів"

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Загалом із початку року підрозділами ППО області ліквідовано 787 російських безпілотників.

За даними ОВА, вночі та зранку росіяни 33 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів.

Обстрілів зазнали Садівська, Степанівська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Есманьська громади.

Нагадаємо, 24 березня росіяни завдали ракетного удару по центру Сум.

Правоохоронці повідомляли, що вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі (серед них - школа).

За словами, президента Володимира Зеленського, відомо про майже 90 постраждалих людей, серед яких 17 дітей.