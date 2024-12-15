Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: в ОВА повідомили, як відпрацювала ППО
Пізно ввечері 14 грудня та вранці 15 грудня на Дніпропетровщині працювала ППО. В регіоні збивали російські "шахеди"
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
На щастя, люди під час ворожої атаки не постраждали.
"Через російську атаку зачепило приватний сектор у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач", – йдеться у повідомленні.
Сергій Лисак додав, що ввечері та зранку оборонці неба з Повітряного командування "Схід" знищили над Дніпропетровщиною три "шахеди".
Нагадаємо, працівники СБУ та Національної поліції затримали Рубена Восканяна, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Попередньо, він здійснив теракт за вказівками російських спецслужб.