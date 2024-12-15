09:30  15 грудня
Більша вогнева потужність: Україна модернізувала американські бронетранспортери М113
05:05  15 грудня
Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі: правоохоронці затримали підривника
17:21  14 грудня
Сиділи за прихованою стінкою: на Закарпатті зупинили бус з ухилянтами
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2024, 10:55

Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 5 людей

15 грудня 2024, 10:55
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 14 грудня, російські війська атакували 37 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро цивільних дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Кізомис, Станіслав, Томина Балка, Новодмитрівка, Дар'ївка, Федорівка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Антонівка, Нововоронцовка, Комишани, Гончарне, Качкарівка, Червоний Маяк, Садове, Білозерка, Приозерне, Придніпровське, Берислав, Томарине, Львове, Понятівка, Саблуківка, Гаврилівка, Іванівка, Осокорівка, Токарівка, Вірівка, Михайлівка, Миколаївка, Зміївка, Республіканець, Веселе, Тягинка, Одрадокам'янка та Козацьке.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по соціальній, транспортній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили дві багатоповерхівки та 23 приватні будинки. Також росіяни понівечили газопроводи, господарчу споруду, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через атаку російських безпілотників загинула мешканка Херсонщини — 50-річна жителька селища Козацьке Бериславського району.

РФ війна Херсонська ОДА обстріли окупанти Херсонська область постраждалі
Росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: поранені цивільні
15 грудня 2024, 10:10
Росіяни поцілили дроном в авто "Укрпошти" на Миколаївщині: водій у важкому стані
14 грудня 2024, 18:15
Російські війська обстріляли Нікополь: постраждала жінка
14 грудня 2024, 15:22
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
РФ атакувала Миколаїв ударними БпЛА: пошкоджений об'єкт інфраструктури, постраждали працівники
15 грудня 2024, 11:50
Росіяни вдарили ракетою по Харкову: є постраждала
15 грудня 2024, 11:28
Сили оборони знищили польовий склад БК та укриття окупантів на Харківщині
15 грудня 2024, 11:10
Під Львовом зіткнулися легковик, автопоїзд та мікроавтобус із пасажирами: 7 людей загинули, 3 травмовані
15 грудня 2024, 10:30
Росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: поранені цивільні
15 грудня 2024, 10:10
У ВМС повідомили, чи є загроза ударів "Калібрами" з моря
15 грудня 2024, 09:55
Більша вогнева потужність: Україна модернізувала американські бронетранспортери М113
15 грудня 2024, 09:30
Як відключатимуть світло в Україні 15 грудня: в Укренерго показали графіки
15 грудня 2024, 07:00
Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі: правоохоронці затримали підривника
15 грудня 2024, 05:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »