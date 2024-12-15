Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 5 людей

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Кізомис, Станіслав, Томина Балка, Новодмитрівка, Дар'ївка, Федорівка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Антонівка, Нововоронцовка, Комишани, Гончарне, Качкарівка, Червоний Маяк, Садове, Білозерка, Приозерне, Придніпровське, Берислав, Томарине, Львове, Понятівка, Саблуківка, Гаврилівка, Іванівка, Осокорівка, Токарівка, Вірівка, Михайлівка, Миколаївка, Зміївка, Республіканець, Веселе, Тягинка, Одрадокам'янка та Козацьке.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по соціальній, транспортній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили дві багатоповерхівки та 23 приватні будинки. Також росіяни понівечили газопроводи, господарчу споруду, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через атаку російських безпілотників загинула мешканка Херсонщини — 50-річна жителька селища Козацьке Бериславського району.