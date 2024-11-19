Кількість загиблих у Глухові зросла до 9: під завалами гуртожитку шукають 4 людей

фото: ДСНС України у Сумській області

Число загиблих внаслідок атаки російського "шахеда" на гуртожиток у Глухові Сумської області збільшилося до дев'яти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

"Кількість загиблих у Глухові зросла до 9 людей, з них - 1 дитина. 11 постраждало, серед них 2 дитини. Ймовірно, під завалами перебуває 4 людини", – йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові. Серед загиблих – 8-річний хлопчик.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих цивільних.