фото: ГСЧС Украины в Сумской области

Число погибших в результате атаки российского "шахеда" на общежитие в Глухове Сумской области увеличилось до девяти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"Количество погибших в Глухове возросло до 9 человек, из них - 1 ребенок. 11 пострадало, среди них 2 ребенка. Вероятно, под завалами находятся 4 человека", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове. Среди погибших – 8-летний мальчик.

Ранее сообщалось о восьми погибших гражданских.