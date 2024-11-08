Росіяни вдарили ракетами по підприємству в Сумах: постраждали працівники

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У п'ятницю ввечері, 8 листопада, російська армія завдала ракетного удару по підприємству в Сумах. Внаслідок атаки поранені працівники, є руйнування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 17:05 окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств у Сумах.

"Унаслідок атаки ворога двоє працівників отримали поранення. Пошкоджено майно підприємства", – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 20:04: кількість поранених через ракетний удар по підприємству в Сумах зросла до трьох – це 36-річна жінка та два чоловіки, яким по 40 років.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні війська РФ скинули скинули три КАБи на ліцей в селищі Краснопілля Сумського району. Школа зруйнована.