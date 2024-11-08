Россияне ударили ракетами по предприятию в Сумах: пострадали работники

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В пятницу вечером, 8 ноября, российская армия нанесла ракетный удар по предприятию в Сумах. В результате атаки ранены работники, есть разрушения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 17:05 оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Сумах.

"В результате атаки врага двое работников получили ранения. Повреждено имущество предприятия", – говорится в сообщении.

Обновлено в 20:04: количество раненых из-за ракетного удара по предприятию в Сумах возросло до трех – это 36-летняя женщина и двое мужчин, которым по 40 лет.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, накануне войска РФ сбросили сбросили три КАБа на лицей в поселке Краснополье Сумского района. Школа разрушена.