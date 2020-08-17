У Києві обмежили в'їзд вантажівок через спеку
Обмеження вводяться з 17 серпня на всіх під'їздах до столиці
Обмеження вводяться з 17 серпня на всіх під'їздах до столиці
У Києві у зв'язку зі спекою обмежили в'їзд габаритного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
У Києві обмежено рух великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою", – йдеться в повідомленні.
Таке рішення прийняли через те, що в столиці спостерігається перевищення денної температури повітря понад +28°С.
Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва, про зняття обмежень буде повідомлено додатково.
Раніше повідомлялося, що станом на 17 серпня Київ і ще 10 областей України не відповідають критеріям ослаблення протиепідемічних заходів.
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