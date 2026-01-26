Гончаренко заявив, що проти нього розпочали провадження за держзраду
Алексей Гончаренко заявил, что против него было возбуждено уголовное производство. Он называет это дело заказным
Об этом депутат заявил на своей странице в Facebook, передает RegioNews .
По словам Алексея Гончаренко , Печерский районный суд по заявлению нардепки "Слуги народа" обязал Офис Генпрокурора начать против него производство за государственную измену и препятствование ВСУ.
"Заказное дело, уже судья Волк в Печерном суде разминается. Генпрокуратура всех запускает, спускают всех собак. Знаете за что? За то, что я мешаю ВСУ", – говорит Гончаренко.
