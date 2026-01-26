14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
12:25  26 января
В Полтавской области в доме взорвался газовый баллон: трое пострадавших
08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 12:45

Гончаренко заявив, що проти нього розпочали провадження за держзраду

26 января 2026, 12:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Алексей Гончаренко заявил, что против него было возбуждено уголовное производство. Он называет это дело заказным

Об этом депутат заявил на своей странице в Facebook, передает RegioNews .

По словам Алексея Гончаренко , Печерский районный суд по заявлению нардепки "Слуги народа" обязал Офис Генпрокурора начать против него производство за государственную измену и препятствование ВСУ.

"Заказное дело, уже судья Волк в Печерном суде разминается. Генпрокуратура всех запускает, спускают всех собак. Знаете за что? За то, что я мешаю ВСУ", – говорит Гончаренко.

Напомним, ранее суд назначил народному депутату Александру Дубинскому альтернативу содержанию под стражей в виде залога в размере 33 280 000 гривен, что позволит ему выйти на свободу после внесения этой суммы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уголовное дело депутат Алексей Гончаренко
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Ощадбанк получил нового руководителя
26 января 2026, 15:08
Из-за ночной атаки РФ зафиксировано обесточивание в двух областях
26 января 2026, 14:57
"Заработали" на генераторах: во Львовской области разоблачили хищение на полмиллиона
26 января 2026, 14:55
Аграрный конфликт в ЕС: Польша жалуется на украинский импорт
26 января 2026, 14:52
Нас "кормят" подготовкой стопроцентных гарантий безопасности от США
26 января 2026, 14:50
Над Киевом кружат вражеские дроны
26 января 2026, 14:35
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
26 января 2026, 14:23
Атака на мировое наследие: российские удары повредили Киево-Печерскую лавру
26 января 2026, 13:54
Три пожара на Тернопольщине за два дня: погибли четыре человека
26 января 2026, 13:39
16 ракет по киевским ТЭЦ: Воздушные силы опровергли заявление эксперта
26 января 2026, 13:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »