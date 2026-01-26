Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко заявил, что против него было возбуждено уголовное производство. Он называет это дело заказным

Об этом депутат заявил на своей странице в Facebook, передает RegioNews .

По словам Алексея Гончаренко , Печерский районный суд по заявлению нардепки "Слуги народа" обязал Офис Генпрокурора начать против него производство за государственную измену и препятствование ВСУ.

"Заказное дело, уже судья Волк в Печерном суде разминается. Генпрокуратура всех запускает, спускают всех собак. Знаете за что? За то, что я мешаю ВСУ", – говорит Гончаренко.

Напомним, ранее суд назначил народному депутату Александру Дубинскому альтернативу содержанию под стражей в виде залога в размере 33 280 000 гривен, что позволит ему выйти на свободу после внесения этой суммы.