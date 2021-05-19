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19 мая 2021, 19:18 361

Президент уволил главу Лиманской РГА Одесской области

19 мая 2021, 19:18 361
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Василия Приймака с должности главы Лиманской районной государственной администрации Одесской области

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.

Распоряжение №489/2021-рп Зеленский подписал 19 мая.

Уволить Приймака Василия Михайловича с должности председателя Лиманской районной государственной администрации Одесской области в соответствии с частью второй статьи 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях", - говорится в документе.

Напомним, 15 мая Зеленский переназначил двух голов РГА в Одесской области, речь идет о руководителях Березовской и Подольской РГА.

назначение Владимир Зеленский кадры президент Одесская область

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