Президент уволил главу Лиманской РГА Одесской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Василия Приймака с должности главы Лиманской районной государственной администрации Одесской области
Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.
Распоряжение №489/2021-рп Зеленский подписал 19 мая.
Уволить Приймака Василия Михайловича с должности председателя Лиманской районной государственной администрации Одесской области в соответствии с частью второй статьи 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях", - говорится в документе.
Напомним, 15 мая Зеленский переназначил двух голов РГА в Одесской области, речь идет о руководителях Березовской и Подольской РГА.
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