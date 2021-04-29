Подозреваемая по делу Автомайдана" судья Царевич вернулась на работу в Печерский райсуд
Правда, у нее нет собственного кабинета
Правда, у нее нет собственного кабинета
Восстановленная Верховным Судом в должности судьи Оксана Царевич вернулась на работу в Печерский райсуд столицы.
Соответствующая информация обнародована на сайте суда, передает RegioNews.
В частности, Царевич значится среди других судей Печерского райсуда. Правда, сейчас у судьи отсутствует собственный кабинет.
Как сообщалось ранее, бывшая судья Печерского райсуда получила подозрение по делу Автомайдана. Очевидно, что речь идет о судье Оксане Царевич.
И 17 марта Верховный суд отменил указ президента об увольнении судьи Оксаны Царевич. Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
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