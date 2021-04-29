Подозреваемая по делу Автомайдана" судья Царевич вернулась на работу в Печерский райсуд

Правда, у нее нет собственного кабинета

Правда, у нее нет собственного кабинета

Фото из открытых источников

Восстановленная Верховным Судом в должности судьи Оксана Царевич вернулась на работу в Печерский райсуд столицы.

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