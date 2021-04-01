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01 квітня 2021, 10:36 3

В Україні розпочався весінній призов

01 квітня 2021, 10:36 3
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Призов через пандемію відбуватиметься з дотриманням вимог та обмежень, встановлених Кабінетом міністрів
Призов через пандемію відбуватиметься з дотриманням вимог та обмежень, встановлених Кабінетом міністрів
Фото: if.gov.ua
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З 1 квітня в Україні стартує весняний призов на військову строкову службу.

Як передає RegioNews, указ президента свідчить, що призов триватиме до червня.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у цей період буде призвано 14 246 осіб. Зокрема, до Збройних сил України – 6 500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4 646 осіб, Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.

Призов через пандемію відбуватиметься з дотриманням вимог та обмежень, встановлених урядом. Після прибуття призовників до військової частини будуть проведені обсерваційні заходи тривалістю 14 діб.

У Генштабі також наголошували, що нині є понад 30 підстав, за якими може надаватися відстрочка від призову. Зокрема, за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності тощо.

Нагадаємо, 24 лютого Зеленський підписав указ про проведення призовів у 2021 році.

Україна військові армія ЗСУ Генштаб

 
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