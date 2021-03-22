У Миколаєві COVID-хворих розміщують прямо в коридорах: у палатах місць немає
Обласна інфекційна лікарня заповнена на 100%, інші лікарні від 80% до 90%
Обласна інфекційна лікарня заповнена на 100%, інші лікарні від 80% до 90%
У Миколаєві через стрімке поширення COVID-19 хворими пацієнтами заповнені майже всі лікарні. Зайнятість ліжок для хворих коронавірусом становить від 84,4% в 3 міській лікарні до 98,3% в 5 міськлікарні.
Про це повідомляє НикВести, передає RegioNews.
За станом на ранок сьогоднішнього дня Миколаївська міська лікарня №3 заповнена на 84,4%, №1 - на 85,9%, №5 - на 98,3%. Обласна інфекційка - на 100%", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що медики змушені облаштовувати лікарняні ліжка прямо в коридорах відділення через відсутність вільних палат.
Раніше повідомлялося, що в місті Миколаєві з 24 березня вводять жорсткий карантин через критичного збільшення кількості хворих COVID-19.
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