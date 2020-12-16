На Кіровоградщині страйкують гірники: перекрили дороги та вимагають виплати зарплат

Акція триватиме весь день, повідомляють працівники шахт

Акція триватиме весь день, повідомляють працівники шахт

Фото: Facebook

Гірники шахти "СхідГЗК", що знаходиться у Кіровоградській області перекрили три дороги національного значення, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

На Кіровоградщині розпочалась акція протесту трудових колективів шахт "Смолінської", "Новокостянтинівської" та "Інгульської", що видобувають уранову руду, Жовтоводської площадки", - зазначив Волинець.

Він додав, що зранку перекриті для руху автотранспорту траси: Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг.

Протестувальники пропускають громадський транспорт, спецтехніку та автівки, в яких є маленькі діти.

Протестувальники звертаються до влади з двома вимогами: погасити 143 млн грн зарплатної заборгованості та забезпечити сталу роботу структурних підрозділів шахт "СхідГЗК".

Нагадаємо, 14 грудня повідомлялось, що працівники уранових шахт Кіровоградщини, які входять до складу Східного гірничо-збагачувального комбінату, готуються до масштабних акцій протесту.