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02 листопада 2020, 22:04 106

Зеленський не виключає, що розпустить Раду після голосування щодо КСУ

02 листопада 2020, 22:04 106
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Він заявив, що депутати від "Слуги народу” зайшли в парламент завдяки його авторитету, тому очікує на їхню підтримку
Він заявив, що депутати від "Слуги народу” зайшли в парламент завдяки його авторитету, тому очікує на їхню підтримку
Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський не виключає, що відмова депутатів від "Слуги народу" підтримати його рішення про звільнення суддів Конституційного суду може стати причиною для розпуску Верховної ради.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV", передає RegioNews.

Глава держави сказав, що він хоче, щоб Верховна Рада працювала на державу.

Від реалізації нашого плану це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс, я побачу, що немає підтримки у Раді, а перш за все у "Слузі народу", бо вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами, але вони повинні розуміти відповідальність. Якщо вони підуть у розріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом", - заявив Зеленський.

Він також додав, що судді Конституційного суду мають самостійно піти у відставку, і це буде найбільш м'яким варіантом розв'язання кризи.

Якщо судді бачать реакцію суспільства, реакцію парламентаризму, реакцію міжнародних партнерів - вони повинні піти у відставку. І це буде найбільш ліберальний шлях. Я знаю, що там були судді, які не підтримали це рішення, але і вони повинні піти у відставку. Тоді у них буде чесний шанс стати суддями КСУ в оновленому складі", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до "слуг": треба прийняти жорсткі рішення щодо КСУ.

Також Зеленський приїхав на засідання фракції "Слуга народу" і закликав фракцію підтримати перезавантаження Конституційного Суду.

Володимир Зеленський заява президент Верховна Рада депутати
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