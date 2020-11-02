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02 ноября 2020, 22:04 104

Зеленский не исключает, что распустит Раду после голосования по КСУ

02 ноября 2020, 22:04 104
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Он заявил, что депутаты от "Слуги народа" зашли в парламент благодаря его авторитету, поэтому ожидает на их поддержку
Он заявил, что депутаты от "Слуги народа" зашли в парламент благодаря его авторитету, поэтому ожидает на их поддержку
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что отказ депутатов от "Слуги народа" поддержать его решение об увольнении судей Конституционного суда может стать причиной для роспуска Верховной Рады.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV", передает RegioNews.

Глава государства сказал, что он хочет, чтобы Верховная Рада работала на государство.

От реализации нашего плана это тоже будет зависеть. Если это будет политический коллапс, я увижу, что нет поддержки в Раде, а прежде всего в "Слуге народа", потому что они понимают, что они благодаря мне стали депутатами, но они должны понимать ответственность. Если они пойдут в разрез, мы будем выходить из этой ситуации даже таким путем", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что судьи Конституционного суда должны самостоятельно уйти в отставку, и это будет наиболее мягким вариантом разрешения кризиса.

Если судьи видят реакцию общества, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров - они должны уйти в отставку. И это будет самый либеральный путь. Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку. Тогда у них будет честный шанс стать судьями КСУ в обновленном составе", - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский обратился к "слугам": надо принять жесткие решения по КСУ.

Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и призвал фракцию поддержать перезагрузку Конституционного Суда.

Владимир Зеленский заявление президент Верховная Рада депутаты
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