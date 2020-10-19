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19 жовтня 2020, 16:46 8

Рада Європи буде спостерігати за виборами в Україні дистанційно

19 жовтня 2020, 16:46 8
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Причиною цього стала епідемія коронавірусу
Причиною цього стала епідемія коронавірусу
Фото: flickr
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Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи буде спостерігати за процесом проведення місцевих виборів в Україні у дистанційному форматі.

Про це повідомляється на сайті Ради Європи, передає RegioNews.

У Конгресі зазначають, що отримали запрошення від Верховної Ради спостерігати на місцевих виборах.

Однак парламентарії будуть вести моніторинг дистанційно за тимчасовою процедурою, яку ухвалили через пандемію коронавірусу.

Конгрес проведе процедуру дистанційного спостереження за місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. Цей новий віддалений формат був введений як тимчасова процедура у виняткових ситуаціях, таких як пандемія Covid-19”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні останній день для зміни даних виборця - ЦВК.

Європа голосування ЦВК Місцеві вибори спостерігач Рада
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