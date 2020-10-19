Совет Европы будет наблюдать за выборами в Украине дистанционно
Причиной этого стала эпидемия коронавируса
Причиной этого стала эпидемия коронавируса
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы будет наблюдать за процессом проведения местных выборов в Украине в дистанционном формате.
Об этом сообщается на сайте Совета Европы, передает RegioNews.
В Конгрессе отмечают, что получили приглашение от Верховной Рады наблюдать на местных выборах.
Однако парламентарии будут вести мониторинг дистанционно по временной процедуре, которую приняли из-за пандемии коронавируса.
Конгресс проведет процедуру дистанционного наблюдения за местными выборами, которые состоятся 25 октября. Этот новый удаленный формат был введен как временная процедура в исключительных ситуациях, таких как пандемия Covid-19", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня последний день для изменения данных избирателя - ЦИК.
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