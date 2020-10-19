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19 октября 2020, 16:46 8

Совет Европы будет наблюдать за выборами в Украине дистанционно

19 октября 2020, 16:46 8
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Причиной этого стала эпидемия коронавируса
Причиной этого стала эпидемия коронавируса
Фото: flickr
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Конгресс местных и региональных властей Совета Европы будет наблюдать за процессом проведения местных выборов в Украине в дистанционном формате.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы, передает RegioNews.

В Конгрессе отмечают, что получили приглашение от Верховной Рады наблюдать на местных выборах.

Однако парламентарии будут вести мониторинг дистанционно по временной процедуре, которую приняли из-за пандемии коронавируса.

Конгресс проведет процедуру дистанционного наблюдения за местными выборами, которые состоятся 25 октября. Этот новый удаленный формат был введен как временная процедура в исключительных ситуациях, таких как пандемия Covid-19", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня последний день для изменения данных избирателя - ЦИК.

Европа голосование ЦИК Местные выборы наблюдатель Совет
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