Совет Европы будет наблюдать за выборами в Украине дистанционно

Причиной этого стала эпидемия коронавируса

Причиной этого стала эпидемия коронавируса

Фото: flickr

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы будет наблюдать за процессом проведения местных выборов в Украине в дистанционном формате.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы, передает RegioNews.

В Конгрессе отмечают, что получили приглашение от Верховной Рады наблюдать на местных выборах.

Однако парламентарии будут вести мониторинг дистанционно по временной процедуре, которую приняли из-за пандемии коронавируса.

Конгресс проведет процедуру дистанционного наблюдения за местными выборами, которые состоятся 25 октября. Этот новый удаленный формат был введен как временная процедура в исключительных ситуациях, таких как пандемия Covid-19", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня последний день для изменения данных избирателя - ЦИК.