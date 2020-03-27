В ОБСЕ раскрыли детали последнего заседания в Минске
Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает RegioNews.
В рамках политической рабочей группы стороны обсудили аспекты, связанные с особым статусом временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), как это предусмотрено Минскими соглашениями.
Участники также отметили тот факт, что проект Консультативного совета с представителями ОРДЛО обсуждался в "Нормандской формате".
Стороны обсуждали беспрепятственное пересечение линии разграничения, важность разминирования гражданских объектов, а также разведение сил, для которого, по мнению ОБСЕ, нужно приложить дополнительные усилия.
Гуманитарная рабочая группа рассмотрела вопросы подготовки к следующему обмену, а также открытие новых пунктов пропуска.
Также стороны обсуждали вопрос пенсионных выплат и подачи воды через линию разграничения.
Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.
При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.
Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе произошло в четверг, 26 марта в формате видеоконференции.
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