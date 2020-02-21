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21 лютого 2020, 12:19 22

Хтось навмисно підігріває паніку: жителі Нових Санжар розповіли про СМС із залякуваннями

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21 лютого 2020, 12:19 22
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У Полтавській області жителі Нових Санжар після вчорашніх протестів заявляють, що безлади влаштовували не місцеві, а якісь люди, які приїхали в селище
У Полтавській області жителі Нових Санжар після вчорашніх протестів заявляють, що безлади влаштовували не місцеві, а якісь люди, які приїхали в селище

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.

Повідомляється, що в Нових Санжарах зараз спокійно. Санаторій, куди прибули евакуйовані з Уханя, зараз охороняють. На вулицях спокійно.

У той же час місцеві жителі розповідають про те, що 19 лютого в соцмережах їм почали відправляти повідомлення, які розганяли паніку.

"Люди приїхали (з Китаю, - ред.), нехай відпчинуть. Це не ми зустрічали. Так підпалювати - наші не спалять шини. Так перекривати дороги, наші не зроблять. Місцеві так не зроблять, (це зробили - ред.) приїжджі", - каже літній чоловік.

Мешканці показали журналістам повідомлення, якими "наганяли паніку". Текст смс, який надійшов 19 лютого місцевим жителям:

"Шановні новосанжарці, на наше селище "насувається" страшна біда. До правоохоронних органів надійшов наказ про те, що у військовий санаторій везуть інфекційно-хворих з Китаю (50 чоловік). Сьогодні був зібраний консиліум лікарів, у 2 години ночі літак прилітає до Борисполя, вранці автобуси переправляють сюди. У Львові та інших містах перекрито дороги. Ми не можемо дозволити знищити наше населення, ми повинні запобігти багаточисленним смертям. Люди, піднімайтесь, у нас у всіх є діти! Треба діяти негайно

За словами місцевих, саме через це в селищі міського типу Нові Санжари Полтавської області почалася така паніка і люди вийшли на протест.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).

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