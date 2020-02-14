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14 лютого 2020, 10:45 2

В Херсонському аеропорту викрили митників, які "заробляли" до $4 тисяч за зміну

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14 лютого 2020, 10:45 2
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У Херсоні митники налагодили механізм вимагання грошей з підприємців, що займаються імпортом товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу. За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливих порушень при ввезенні товару в Україну.
Фото: СБУ
У Херсоні митники налагодили механізм вимагання грошей з підприємців, що займаються імпортом товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу. За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливих порушень при ввезенні товару в Україну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

Раніше правоохоронці повідомляли, що в зоні митного контролю міжнародного аеропорту "Херсон" затримали на хабарі головного держінспектора митного посту "Херсон-аеропорт".

Він вимагав та отримав $300 від місцевого підприємця за безперешкодне проходження ним митного контролю з вантажем одягу, купленого в Туреччині.

Затриманому незабаром повинні повідомити про підозру. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Виявилося, що на митниці такі випадки відбувалися регулярно. За оперативною інформацією, "тариф" залежав від вартості багажу і становив від $300 до $500 з особи. За попередніми даними, за зміну хабарники отримували до $4 тисяч.

Правоохоронці продовжують вести слідчі дії і розшукують інших фігурантів справи.


таможня СБУ
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