В Херсонському аеропорту викрили митників, які "заробляли" до $4 тисяч за зміну
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.
Раніше правоохоронці повідомляли, що в зоні митного контролю міжнародного аеропорту "Херсон" затримали на хабарі головного держінспектора митного посту "Херсон-аеропорт".
Він вимагав та отримав $300 від місцевого підприємця за безперешкодне проходження ним митного контролю з вантажем одягу, купленого в Туреччині.
Затриманому незабаром повинні повідомити про підозру. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).
Виявилося, що на митниці такі випадки відбувалися регулярно. За оперативною інформацією, "тариф" залежав від вартості багажу і становив від $300 до $500 з особи. За попередніми даними, за зміну хабарники отримували до $4 тисяч.
Правоохоронці продовжують вести слідчі дії і розшукують інших фігурантів справи.
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