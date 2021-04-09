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09 квітня 2021, 21:43 5

Стрілянина в потязі: один офіцер на гауптвахті, другий під вартою на 60 діб

09 квітня 2021, 21:43 5
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Слідство за фактом вчинення стрільби триває
Слідство за фактом вчинення стрільби триває
Фото Нацполіції
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Одного учасника стрілянини у потязі "Костянтинівка – Київ" притягли до адміністративної відповідальності, іншого відправили під варту на 60 днів. 

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Одного офіцера спецзв’язку визнали винним у скоєнні адміністративних правопорушень, зокрема у недбалому ставленні до військової служби при виконанні службових обов’язків щодо доставки кореспонденції у визначені строки, вчинене в умовах особливого періоду; бездіяльності під час вчинення правопорушення підлеглим; розпивання алкогольних напоїв та невжиття заходів для відсторонення від обов’язків військової служби нетверезої особи. За такі порушення йому призначили 20 діб арешту на гауптвахті.

Іншому офіцеру, який підозрюється у хуліганстві, погрозі або насильстві працівнику правоохоронного органу, суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, без визначення розміру застави.

Слідство за фактом вчинення офіцером спецзв’язку стрільби в електропотязі продовжується.

Як повідомлялося, 6 квітня військовослужбовці влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка - Київ.

У той же день військовослужбовців Держспецзв’язку, які вчинили стрілянину в потязі, звільнили. Також розпочато службове розслідування.

стрілянина поїзд арешт офіцер держспецзв'язок гауптвахта

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