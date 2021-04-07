На Дніпропетровщині потяг врізався у поліцейську автівку

Постраждалих внаслідок інциденту немає

Постраждалих внаслідок інциденту немає

Фото: pxhere.com.png

У Дніпропетровській області сталася аварія на залізничному переїзді.

Як пише RegioNews з посиланням на 056, поїзд протаранив автомобіль поліції.

Повідомляється, що зіткнення сталося на залізничному переїзді зі звуковою сигналізацією на перегоні Верхівцеве - Кривий Ріг. Приміська електричка "Дніпро - Кривий Ріг" зіткнулася з автомобілем поліції.

За попередніми даними, водій авто виїхав на переїзд, не переконавшись у безпеці руху. Постраждалих в інциденті немає, машина і електричка отримали пошкодження.

Нагадаємо, днями шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді перебували майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.