На Дніпропетровщині потяг врізався у поліцейську автівку
Постраждалих внаслідок інциденту немає
Постраждалих внаслідок інциденту немає
У Дніпропетровській області сталася аварія на залізничному переїзді.
Як пише RegioNews з посиланням на 056, поїзд протаранив автомобіль поліції.
Повідомляється, що зіткнення сталося на залізничному переїзді зі звуковою сигналізацією на перегоні Верхівцеве - Кривий Ріг. Приміська електричка "Дніпро - Кривий Ріг" зіткнулася з автомобілем поліції.
За попередніми даними, водій авто виїхав на переїзд, не переконавшись у безпеці руху. Постраждалих в інциденті немає, машина і електричка отримали пошкодження.
Нагадаємо, днями шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді перебували майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.
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