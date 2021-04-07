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07 квітня 2021, 12:59 131

На Дніпропетровщині потяг врізався у поліцейську автівку

07 квітня 2021, 12:59 131
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Постраждалих внаслідок інциденту немає
Постраждалих внаслідок інциденту немає
Фото: pxhere.com.png
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У Дніпропетровській області сталася аварія на залізничному переїзді.

Як пише RegioNews з посиланням на 056, поїзд протаранив автомобіль поліції.

Повідомляється, що зіткнення сталося на залізничному переїзді зі звуковою сигналізацією на перегоні Верхівцеве - Кривий Ріг. Приміська електричка "Дніпро - Кривий Ріг" зіткнулася з автомобілем поліції.

За попередніми даними, водій авто виїхав на переїзд, не переконавшись у безпеці руху. Постраждалих в інциденті немає, машина і електричка отримали пошкодження.

Нагадаємо, днями шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді перебували майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.

поїзд ДТП аварія Дніпро аварія

 
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