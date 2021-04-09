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09 апреля 2021, 21:43 6

Стрельба в поезде: один офицер на гауптвахте, второй под стражей на 60 суток

09 апреля 2021, 21:43 6
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Следствие по факту совершения стрельбы продолжается
Следствие по факту совершения стрельбы продолжается
Фото Нацполиции
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Одного участника стрельбы в поезде "Константиновка – Киев" привлекли к административной ответственности, другого отправили под стражу на 60 дней.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Одного офицера спецсвязи признали виновным в совершении административных правонарушений, в частности в халатном отношении к военной службе при выполнении служебных обязанностей по доставке корреспонденции в определенные сроки, совершенное в условиях особого периода; бездеятельности во время совершения правонарушения подчиненным; распитии алкогольных напитков и непринятии мер для отстранения от обязанностей военной службы нетрезвого лица. За такие нарушения ему назначили 20 суток ареста на гауптвахте.

Другому офицеру, который подозревается в хулиганстве, угрозе или насилии работнику правоохранительного органа, суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога.

Следствие по факту совершения офицером спецсвязи стрельбы в электропоезде продолжается.

Как сообщалось, 6 апреля военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка - Киев.

В тот же день военнослужащих Госспецсвязи, которые устроили стрельбу в поезде, освободили. Также начато служебное расследование.

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