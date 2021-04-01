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01 квітня 2021, 08:59 14

В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19

01 квітня 2021, 08:59 14
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 31 березня COVID-19 діагностували у 17 569 людей, зафіксовано 421 летальний випадок, госпіталізували 5160 людей, 9602 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

17 569 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 1 квітня. Серед захворілих - 813 дітей і 486 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 132 759 (в тому числі методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 691 737 осіб;
  • одужало - 1 323 083 особи;
  • летальних результатів - 33 246;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 179 905.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 11 226 осіб зафіксовано 407 летальних випадків.

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