В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19

Найбільше нових заражень виявили в Одеській області та столиці

Найбільше нових заражень виявили в Одеській області та столиці

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 31 березня COVID-19 діагностували у 17 569 людей, зафіксовано 421 летальний випадок, госпіталізували 5160 людей, 9602 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

17 569 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 1 квітня. Серед захворілих - 813 дітей і 486 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 132 759 (в тому числі методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 691 737 осіб;

одужало - 1 323 083 особи;

летальних результатів - 33 246;

проведено ПЛР-тестів - 8 179 905.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 11 226 осіб зафіксовано 407 летальних випадків.