Суд продлил арест Романа Гринкевича и снова уменьшил размер залога

фото: Александр Магула / Общественное

Сегодня, 23 декабря, Печерский районный суд города Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке некачественной одежды для ВСУ. Он будет находиться под арестом до 21 января 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Также суд снова уменьшил размер залога с 393 до 302 миллионов гривен.

Отмечается, что 26 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей до 24 января отца Романа Гринкевича — Игоря Гринкевича и определил ему залог в 298 258 тысяч гривен.

Как известно, 21 октября в ГБР сообщили о завершении досудебного расследования в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов преступной организации, включая его сына Романа, которые поставили некачественную военную одежду для нужд ВСУ более чем на 1 миллиард гривен.

Напомним, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Бизнесмен предлагал 500 тысяч. долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства. Компании Гринкевича являются одним из крупнейших поставщиков Минобороны, расследование по злоупотреблениям на закупках продолжается. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 1 млрд грн.

Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний, объявили подозрения. 18 января Государственное бюро расследований объявило в розыск Романа Гринкевича.

22 января Роман Гринкевич был задержан в Одессе при попытке уехать из Украины. Государственное бюро расследований обнародовало кадры задержания Романа Гринкевича.

СМИ обнародовали документы, свидетельствующие, что Львовская областная государственная администрация активно прячет следы, указывающие на тесное сотрудничество со скандальной семьей Гринкевичей. С компаниями Гринкевичей начали расторгать договоры даже без объяснения причин.

Ранее расследователи составили список имущества, на которое был наложен арест в рамках уголовного дела против семьи Гринкевичей о хищениях на закупках для Минобороны. Среди арестованного имущества – недвижимость, земельные участки, автотранспорт и предприятия.

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