Росіяни вдарили ракетою по Харкову: є постраждала
У неділю, 15 грудня, російські військові вкотре обстріляли Харків. Загарбники поцілили по Київському району міста. До лікарні ушпиталили 48-річну жінку
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова. За даними медиків, одна людина постраждала", – йдеться у повідомленні.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що окупанти вдарили по місту ракетою.
Нагадаємо, росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ. Поранені двоє людей.
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