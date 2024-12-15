Росіяни вдарили ракетою по Харкову: є постраждала

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У неділю, 15 грудня, російські військові вкотре обстріляли Харків. Загарбники поцілили по Київському району міста. До лікарні ушпиталили 48-річну жінку

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова. За даними медиків, одна людина постраждала", – йдеться у повідомленні.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що окупанти вдарили по місту ракетою.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ. Поранені двоє людей.