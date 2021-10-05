14:46  05 жовтня
У двох лікарнях Франківщини розгорнули майже 300 ліжок для COVID-хворих
14:18  05 жовтня
У "Київтеплоенерго" і "Київводоканалі" проводять обшуки
17:30  05 жовтня
На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу", одного бійця ООС поранено
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2021, 15:29 5

На Одеській митниці викрили схему одержання хабарів за розмитнення іноземних авто

05 жовтня 2021, 15:29 5
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Одеській митниці викрили виконуючого обов’язки начальника одного з митних постів у вимаганні хабарів за "пришвидшене" та безперешкодне розмитнення авто із Південної Кореї та США

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового розслідування, виконуючий обов’язки начальника одного з митних постів Одеської митниці систематично вимагав та отримував гроші від юридичних і фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення імпортних авто.

За винагороду він забезпечував митне оформлення автомобіля протягом 4 годин. Ціна за "безперешкодне" митне оформлення одного транспортного засобу становила близько $50, залежно від марки автомобіля.

За попередніми оцінками, щомісяця через "схему" проходило понад 8 тис. транспортних засобів. При цьому хабарі платили до 80% клієнтів цього митного посту. Попередні оцінки свідчать, що ділки "заробляли" на цьому понад $200 тис. на місяць.

Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому" під час отримання чергової неправомірної вигоди.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігуранту справи.

Раніше повідомлялось, що митників аеропорту "Бориспіль" правоохоронці спіймали на вимаганні "данини".

митниця авто транспорт кордон гроші хабар

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Приватбанк" Papers. Якими будуть наслідки офшорного скандалу для країни, Зеленського і його партії
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram