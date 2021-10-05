На Одеській митниці викрили схему одержання хабарів за розмитнення іноземних авто

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На Одеській митниці викрили виконуючого обов’язки начальника одного з митних постів у вимаганні хабарів за "пришвидшене" та безперешкодне розмитнення авто із Південної Кореї та США

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового розслідування, виконуючий обов’язки начальника одного з митних постів Одеської митниці систематично вимагав та отримував гроші від юридичних і фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення імпортних авто.

За винагороду він забезпечував митне оформлення автомобіля протягом 4 годин. Ціна за "безперешкодне" митне оформлення одного транспортного засобу становила близько $50, залежно від марки автомобіля.

За попередніми оцінками, щомісяця через "схему" проходило понад 8 тис. транспортних засобів. При цьому хабарі платили до 80% клієнтів цього митного посту. Попередні оцінки свідчать, що ділки "заробляли" на цьому понад $200 тис. на місяць.

Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому" під час отримання чергової неправомірної вигоди.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігуранту справи.

Раніше повідомлялось, що митників аеропорту "Бориспіль" правоохоронці спіймали на вимаганні "данини".