Конфлікт між МОЗ і "Медзакупівлями": взаємні звинувачення тривають

Керівник держпідприємства вважає інформацію міністерства про поставки вакцин недостовірною

Керівник держпідприємства вважає інформацію міністерства про поставки вакцин недостовірною

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Мінздоров’я звинувачує «Медзакупівлі» у провалі закупок за критичними напрямками, а держпідприємство у відповідь розвінчує оптимізм міністерства щодо поставок вакцини Пфайзер.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайнбрифінг заступниці міністра охорони здоров’я Світлани Шаталової і на допис у Facebook керівника ДП "Медичні закупівлі” Арсена Жумаділова.

За твердженням Світлани Шаталової, минулого року ДП "Медзакупівлі" провалило закупівлі за багатьма критичними напрямками.

Міністерство охорони здоров’я продовжує виправляти помилки Державного підприємства "Медичні закупівлі України”, адже нагадаю, минулого року його керівництво, на жаль, провалило закупівлі за багатьма критичними напрямками, - сказала Шаталова.

З її слів, зокрема, йдеться про ліки для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

За цим напрямком не було закуплено 73 номенклатурні позиції. Ситуацію ми виправляємо, на сьогодні 28 позицій вже закуплено і розподілено, ще 13 позицій законтрактовано на суму понад 24 млн грн. Поставка відбудеться за кілька місяців.

34 позиції на суму 62 млн грн (зараз суму коштів знайдено) знаходяться в торгах, - сказала заступниця міністра.

Також з її слів, за напрямком "дитяча онкологія” ДП "Медичні закупівлі" не відпрацювало 26 життєво необхідних номенклатурних позицій.

Наразі ми розподілили фінансування за бюджети попередніх років і по деяких позиціях ліки вже законтрактовані, тривають поставки. З 6 номінальних позицій на суму понад 10 млн грн вже розподілено і розвезено лікарських засобів, 22 номенклатурні позиції на суму 21 млн грн законтрактовано – ми чекаємо поставок протягом найближчих місяців. Ще 17 номінальних позицій на понад 70 млн грн додаткової закупівлі знаходяться в торгах, - сказала вона.

Що стосується антиретровірусної терапії, тобто придбання препаратів для людей, у яких є ВІЛ-інфекція, за інформацією Шаталової, ДП "Медзакупівлі" не впоралось із закупівлею, і на сьогодні МОЗ врегулювало це питання.

За даними МОЗ, наразі укладено контрактів на поставку препаратів за чотирьма номенклатурними позиціями на суму понад 75 млн грн. Поставка очікується протягом найближчих тижнів.

Закупівельний процес триває за напрямком "дихальні розлади новонароджених”. Я думаю, усі пригадують січневу небезпеку дефіциту сульфактантів в Україні. На сьогодні ми розподілили і закупили 1557 флаконів, і додатково проводиться закупівля ще 3 тис. флаконів на суму близько 30 млн грн. За напрямком "допоміжні репродуктивні технології” проводиться закупівля фолітропіну та хоріонічного ганадетрапіну, кожного препарату у кількості понад 1700 флаконів, - додала вона.

У той же час глава ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумадилов висловлює сумніви щодо звітів влади про майбутні закупівлі вакцин.

Він заявляє, що домовленості з Пфайзер про поставки 10 млн вакцин в Україну, про які днями повідомив Зеленський, це ще не договір на поставку, а просто щось на кшталт декларації про наміри.

Також, за розрахунками Жумаділова, виходячи з ціни за дозу Пфайзера в 18 доларів на закупки партії в 10 млн доз знадобиться в бюджеті додатково 5 млрд грн. А таких грошей там поки немає. І доти, вони там не з’являться, ніякий договір узагалі не може бути укладений.

Читаю новину - у МОЗа є домовленість про 10 млн. доз вакцини. Зроблено крок до поставок вакцини провідного виробника... Posted by Arsen Zhumadilov on Tuesday, April 6, 2021

Як повідомлялося раніше, у держпідприємстві стверджують, що в МОЗ хочуть покарати керівника ДП "Медичні закупівлі": склали дві скарги. У держпідприємстві переконані, що мотив таких дій полягає в "створенні тиску на закупівельну агенцію".

Натомість Степанов заявляє, що конфлікту з ДП "Медзакупівлі" у МОЗ немає. Міністр планує провести реорганізацію і наповнити "Медзакупівлі" новими функціями.