Конфликт между Минздравом и "Медзакупками": взаимные обвинения продолжаются

Руководитель госпредприятия считает информацию министерства о поставках вакцин недостоверной

Руководитель госпредприятия считает информацию министерства о поставках вакцин недостоверной

Фото из открытых источников

Минздрав обвиняет «Медзакупки» в провале закупок по критическим направлениям, а госпредприятие в ответ развенчивает оптимизм министерства по поставкам вакцины Пфайзер.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-брифинг заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой и сообщение в Facebook руководителя ГП "Медицинские закупки” Арсена Жумадилова.

По утверждению Светланы Шаталовой, в прошлом году ГП "Медзакупки" провалило закупки по многим критическим направлениям.

Министерство здравоохранения продолжает исправлять ошибки Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины”, ведь напомню, в прошлом году его руководство, к сожалению, провалило закупки по многим критическим направлениям, - сказала Шаталова.

По ее словам, в частности, речь идет о лекарствах для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По этому направлению не было закуплено 73 номенклатурные позиции. Ситуацию мы исправляем, 28 позиций уже закуплено и распределено, еще 13 позиций законтрактовано на сумму свыше 24 млн грн. Поставка состоится через несколько месяцев.

34 позиции на сумму 62 млн грн (сейчас сумма средств найдена) находятся в торгах, - сказала заместитель министра.

Также с ее слов, по направлению "детская онкология” ГП "Медицинские закупки" не отработало 26 жизненно необходимых номенклатурных позиций.

Пока мы распределили финансирование за бюджеты предыдущих лет и по некоторым позициям лекарства уже законтрактованы, продолжаются поставки. С 6 номинальных позиций на сумму более 10 млн грн уже распределено и развезено лекарственных средств, 22 номенклатурные позиции на сумму 21 млн грн законтрактовано – мы ждем поставок в течение ближайших месяцев. Еще 17 номинальных позиций на более 70 млн грн дополнительной закупки находятся в торгах, - сказала она.

Что касается антиретровирусной терапии, то есть приобретения препаратов для людей, у которых есть ВИЧ-инфекция, по информации Шаталовой, ГП "Медзакупки" не справилось с закупкой, и на сегодня Минздрав урегулировал этот вопрос.

По данным Минздрава, сейчас заключено контрактов на поставку препаратов по четырём номенклатурными позициям на сумму более 75 млн грн. Поставка ожидается в течение ближайших недель.

Закупочный процесс продолжается по направлению "дыхательные расстройства новорожденных”. Я думаю, все припомнят январскую опасность дефицита сульфактантов в Украине. На сегодня мы распределили и закупили 1557 флаконов, и дополнительно проводится закупка еще 3 тыс. флаконов на сумму около 30 млн грн. По направлению "вспомогательные репродуктивные технологии” проводится закупка фолитропина и хорионического ганадетрапина, каждого препарата в количестве более 1700 флаконов, - добавила она.

В то же время глава ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов выражает сомнения по отчетам власти о предстоящих закупки вакцин.

Он заявляет, что договоренности с Пфайзер о поставках 10 млн вакцин в Украине, о каких днях сообщил Зеленский, это еще не договор на поставку, а просто что-то вроде декларации о намерениях.

Также, по расчетам Жумадилова, исходя из цены за дозу Пфайзера в 18 долларов на закупку партии в 10 млн доз понадобится в бюджете дополнительно 5 млрд грн. А таких денег там пока нет. И до тех пор, пока они там не появятся, никакой договор вообще не может быть заключен.

Читаю новину - у МОЗа є домовленість про 10 млн. доз вакцини. Зроблено крок до поставок вакцини провідного виробника... Posted by Arsen Zhumadilov on Tuesday, April 6, 2021

Как сообщалось ранее, в госпредприятии утверждают, что в Минздраве хотят наказать руководителя ГП "Медицинские закупки": составили две жалобы. В госпредприятии убеждены, что мотив таких действий заключается в "создании давления на закупочную агентство".

Зато Степанов заявляет, что конфликта с ГП "Медзакупки" у Минздрава нет. Министр планирует провести реорганизацию и наполнить "Медзакупки" новыми функциями.