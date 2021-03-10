Официально опубликовали закон об электронных трудовых книжках: основные положения

Закон был принят 5 февраля 265 голосами народных депутатов

Закон был принят 5 февраля 265 голосами народных депутатов

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Закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины", сообщает RegioNews.

Закон был принят 5 февраля 265 голосами народных депутатов. Документ устанавливает пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра.

Документ определяет, что внесение сведений о трудовой деятельности Государственного реестра через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т. д), осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажной трудовой книжки записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Как сообщалось, 5 февраля в Украине ввели электронные трудовые книжки. Для включения сведений их бумажных документов в Госреестр установлен 5-летний переходный период.

4 марта Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек.