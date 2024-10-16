Росіяни атакували Донеччину ФАБами: поранення дістали троє цивільних
Вчора, 15 жовтня, окупаційна армія РФ завдала 2 553 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів троє мирних жителів зазнали поранень
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.
Вчора окупанти атакували шість населених пунктів: міста Костянтинівка, Селидове, села Іванопілля, Острівське, Світле, Степанівка.
Російські загарбники пошкодили 40 цивільних об’єктів, з них 24 житлових будинки.
"По Костянтинівці росія вдарила авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК та артилерією – травмовано цивільну особу, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і приватний будинки, заклад освіти, котельня, гараж, 7 цивільних авто, електромережі", — йдеться у повідомленні.
Також протягом минулої доби, 15 жовтня:
- Два влучання зафіксовані в Світлому – є поранений, пошкоджено три приватних будинки та фермерське господарство.
- У Селидовому поранено людину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- На Іванопілля війська РФ скинули бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – пошкодили 16 приватних будинків, заклад освіти, заклад культури, лінію електропередач.
- Крім того, надійшла інформація про поранення цивільної особи в селі Веселий Гай, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 14 жовтня.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника на Київщині сьогодні, 16 жовтня, загорівся приватний житловий будинок.
Раніше повідомлялося, що внаслідок дронової атаки виникла масштабна пожежа на промисловому об'єкті у Тернопільській області.