Жертва та пошкодження інфраструктури: поліція показала наслідки авіаударів по Харківщині

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Минулої доби окупанти били по мирному населенню Харківщини керованими авіабомбами, артилерією та FPV-дронами. Внаслідок російських обстрілів загинула людина

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.

Протягом дня місто Куп’янськ атакували ворожі FPV-дрони. Під час ударів пошкоджено п’ятиповерхівку, автомобіль комунального підприємства та газопровідні труби.

Після обіду окупанти скинули на село Кругляківка у Куп'янському районі три керовані авіабомби. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 73-річний чоловік.

"По населених пунктах Циркуни, Лісне, Семенівка після дев’ятої години вечора російські військові скинули щонайменше чотри керованих авіабомби. Всі боєприпасами влучили у відкриті ділянки місцевості. Постраждалих та руйнувань немає", – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, через посилення обстрілів у Харківській області оголосили обов’язкову евакуацію для всіх жителів із Куп’янська та Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської громад.