Фото: поліція

ДТП сталася 17 жовтня близько 22:30 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу Полтави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Skoda під керуванням 57-річного водія влетів у вантажівку IVECO, яка рухалася в попутному напрямку.

Від ​​отриманих травм загинула 54-річна пасажирка Skoda. Медики оглянули водія легковика на місці, обійшлось без госпіталізації. Водій вантажівки не постраждав.

Правоохоронці встановили, що водій Skoda перебував у стані сп'яніння – у його крові виявили понад 1,2 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Нагадаємо, вночі 17 жовтня на Волині 26-річний мотоцикліст врізався в гараж. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.