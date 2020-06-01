В Днепре управление Гоструда заблокировало строительство метро
Главное управление Гоструда в Днепропетровской области заблокировало строительство метрополитена в Днепре
Об этом говорится в письме главы Нацсовета реформ при Президенте Михеила Саакашвили, которое опубликовало издание Днепровская панорама, пишет RegioNews.
Областное управление Гоструда уже в течение года не регистрирует Уведомление о намерениях начать взрывные работы на объектах строительства Днепровского метрополитена, хотя, согласно Правилам безопасности во время обращения со взрывчатыми материалами промназначения, обязано сделать это в течение 10 дней", - говорится в письме.
В результате масштабный государственный проект по достройке метро, который реализуется за деньги международных финансовых организаций, оказался под угрозой срыва.
Из-за простоя подрядной строительной компании государство несет огромные убытки, страдает имидж Украины в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, отмечается в письме главы Нацсовета реформ, недостроенные подземные объекты метрополитена создают серьезную угрозу для зданий и жителей в центральной части Днепра.
Напомним, метро в Днепре возобновило свою работу 17 мая, после ослабления карантинных ограничений.
- 13:55 01 июня Депутаты заслушают Авакова на часе вопросов к правительству
- 13:39 01 июня В Киеве новая вспышка коронавируса: на карантин закрыли женский монастырь
- 13:33 01 июня В "Голосе" инициируют сбор подписей за отставку Авакова
- 13:21 01 июня Стал известен состав Нацсовета по антикоррупционной политике
- 13:12 01 июня Нацбанк вводит в обращение десятигривневую монету
- 12:42 01 июня Бизнес выходит из карантина: уже открылись 73% ресторанов
- 18:52 31 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области