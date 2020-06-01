В Днепре управление Гоструда заблокировало строительство метро

Под угрозой срыва оказался проект, финансируемый международными организациями

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Под угрозой срыва оказался проект, финансируемый международными организациями

Об этом говорится в письме главы Нацсовета реформ при Президенте Михеила Саакашвили, которое опубликовало издание Днепровская панорама, пишет RegioNews.

Областное управление Гоструда уже в течение года не регистрирует Уведомление о намерениях начать взрывные работы на объектах строительства Днепровского метрополитена, хотя, согласно Правилам безопасности во время обращения со взрывчатыми материалами промназначения, обязано сделать это в течение 10 дней", - говорится в письме.

В результате масштабный государственный проект по достройке метро, который реализуется за деньги международных финансовых организаций, оказался под угрозой срыва.

Из-за простоя подрядной строительной компании государство несет огромные убытки, страдает имидж Украины в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, отмечается в письме главы Нацсовета реформ, недостроенные подземные объекты метрополитена создают серьезную угрозу для зданий и жителей в центральной части Днепра.

Напомним, метро в Днепре возобновило свою работу 17 мая, после ослабления карантинных ограничений.