Относительно USAID. И всего гражданского общества Украины. Бесполезно доказывать, что 16 млрд не шли на "пропаганду ЛГБТ". За эти средства строили школы, энергетику, боролись с коррупцией, с которой мы сами не хотели, потому что нам так проще

Относительно USAID. И всего гражданского общества Украины. Бесполезно доказывать, что 16 млрд не шли на "пропаганду ЛГБТ". За эти средства строили школы, энергетику, боролись с коррупцией, с которой мы сами не хотели, потому что нам так проще

фото: Facebook

А еще поддерживали ветеранское движение и переселенцев, реабилитацию, адаптацию и реинтеграцию. ЦНАП, боже, реформа из реформ! Благодаря USAID. И еще миллион примеров, начиная с реформы громад, местного самоуправления.

Через USAID шло возмещение зарплат украинским учителям, работникам здравоохранения, госаппарату. Всё, чтобы поддержать основу управления государства. Миллиарды гуманитарной поддержки уязвимым слоям населения.

Но теперь будет лучше, наступит рай, ведь единственное, что мешало нам хорошо жить – это украинцы. И американские деньги. Теперь будет лучше! Теперь у нас будут только российские деньги – в обществе, в информационном пространстве. Теперь мы победим.

А на самом деле – всем обществом сделаем большой шаг назад. Не задумываясь. Не оценивая эффекта. Не осознавая до конца, что действительно произошло. Будем ли платить учителям? Да, меньше потратим на оружие. Будем ли отстраивать школы и энергетику? Да, меньше потратим на оружие. И так далее.

Так ведь? Это сценарий победы?

А еще эти плохие грантожеры, которые делали поддержку для людей, которые хотели отойти. Или создавали простор для ветеранов, где ни одна сука никогда не скажет "мы тебя туда не посылали". Можно и без них. Для чего они? Как-нибудь проживем!

Сколько денег вы донатите на поддерживающую ветеранов организацию? Нисколько? А на психологические линии поддержки? Нисколько? А сколько из вас донатят ЦБК или сотням подобных организаций, чтобы они не сдались и не забили хуй на все это, чтобы жить свою лучшую жизнь?

Сожжен ли дом Виталия, расследование Бигуса с постоянным риском стать новым Гонгадзе – вы готовы их заменить собой? Поднять флаг? Организовать ОО и бороться? Рисковать жизнью, имуществом? Нет? Не готовы?

Мир злой. Но хуже злобы – безразличие. Мы так хотим победы, что готовы за триумф воспринимать даже падение гражданского и государственного секторов. Ура, ура. Под крики идиотов мы остаемся во тьме. И радуемся. Теперь будем жить.

Дорогие грантожеры. Я всех вас обнимаю. Держитесь. Вам никогда не было легко. Но именно вы заставили страну меняться. Из-за своих проектов. Истории. И кейсы. Злая серая масса всегда будет против вас. Вы всегда будете в информационном меньшинстве. Всегда!

Но просто знайте. Вашу работу ценят. Пусть только такие, как я. Но ваша работа нужна. Потому сейчас буду поочередно на все, что вижу, оформлять подписки. Лучше мой пояс затянется больше, чем вы упадете. Сразитесь. Идите в аудиторию. Вас поддержат. Не все, но те, кому не безразлично. Прямо сейчас запускайте с колес пейволы. Прямо сейчас запускайте донатные системы. Прямо сейчас идите и сразитесь. Вы нужны украинцам.