26 января
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
20:25  26 января
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
19:33  26 января
Почти сутки без света: в Черниговской области действуют жесткие графики отключений
26 января 2026, 19:30

Более 1000 за поездку: в Киеве во время тревоги цены на такси стали космическими

26 января 2026, 19:30
Иллюстративное фото
В Киеве во время воздушной тревоги выросли цены на такси. Журналисты показали, сколько стоит поездка с правого на левый берег

Об этом сообщает "Новости LIVE", передает RegioNews.

Во время воздушной тревоги поездки с одного на другой берег столицы выросли и достигают 800-1100 гривен. Например, в приложении Uber:

  • поездка в классе Comfort – от 550 до 810 грн;
  • Black – от 790 до 1 100 грн;
  • UberX – около 450–620 грн.

Uklon:

  • стандартные тарифы - 700-800 грн;
  • комфорт - 750-860 грн;
  • быстрый поиск – до 1 000 грн.

Следует отметить, что цены на такси изменяются динамически, основываясь на алгоритмах, учитывающих соотношение спроса и предложения, пробки, погоду, время суток и класс авто. То есть стоимость в приложениях корректируется алгоритмом, учитывая спрос пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что аварийные бригады Киева работают в чрезвычайно напряженном режиме, без перерывов по 2-3 дня, что приводит к трагедиям. По словам нардепа Кучеренко, на днях два слесаря умерли от перегрузки.

