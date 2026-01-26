Более 1000 за поездку: в Киеве во время тревоги цены на такси стали космическими

Иллюстративное фото

В Киеве во время воздушной тревоги выросли цены на такси. Журналисты показали, сколько стоит поездка с правого на левый берег

Об этом сообщает "Новости LIVE", передает RegioNews.

Во время воздушной тревоги поездки с одного на другой берег столицы выросли и достигают 800-1100 гривен. Например, в приложении Uber:

поездка в классе Comfort – от 550 до 810 грн;

Black – от 790 до 1 100 грн;

UberX – около 450–620 грн.

Uklon:

стандартные тарифы - 700-800 грн;

комфорт - 750-860 грн;

быстрый поиск – до 1 000 грн.

Следует отметить, что цены на такси изменяются динамически, основываясь на алгоритмах, учитывающих соотношение спроса и предложения, пробки, погоду, время суток и класс авто. То есть стоимость в приложениях корректируется алгоритмом, учитывая спрос пассажиров.

