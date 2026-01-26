20:27  26 січня
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
20:25  26 січня
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
19:33  26 січня
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 19:30

Понад 1000 за поїздку: в Києві під час тривоги ціни на таксі стали космічними

26 січня 2026, 19:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Києві під час повітряної тривоги зросли ціни на таксі. Журналісти показали, скільки коштує поїздка з правого на лівий берег

Про це повідомляє "Новини LIVE", передає RegioNews.

Під час повітряної тривоги поїздки з одного на інший берег столиці зросли та сягають 800-1100 гривень. Наприклад, у застосунку Uber:

  • поїздка у класі Comfort — від 550 до 810 грн;
  • Black — від 790 до 1 100 грн;
  • UberX — близько 450–620 грн.

Uklon:

  • стандартні тарифи — 700–800 грн;
  • комфорт — 750–860 грн;
  • швидкий пошук — до 1 000 грн.

Слід зазначити, що ціни на таксі змінюються динамічно, базуючись на алгоритмах, що враховують співвідношення попиту та пропозиції, затори, погоду, час доби та клас авто. Тобто, вартість у застосунках коригується алгоритмом, враховуючи попит пасажирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аварійні бригади Києва працюють у надзвичайно напруженому режимі, без перерв по 2-3 доби, що призводить до трагедій. За словами нардепа Кучеренка, днями два слюсарі померли від перенавантаження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
таксі Київ тривога
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зеленський змінив склад РНБО
26 січня 2026, 22:28
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52
Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
26 січня 2026, 21:32
Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату
26 січня 2026, 21:03
Кривий Ріг під атакою дронів: пошкоджений багатоповерховий будинок, відомо про пожежу
26 січня 2026, 20:34
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
26 січня 2026, 20:27
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
26 січня 2026, 20:25
Приревнував жінкуі вбив "суперника": затримали чоловіка, який вбив людину на Житомирщині та ховався кілька років
26 січня 2026, 20:25
М'ясо на мільйон: на Львівщині, на кордоні з Польщею, викрили дорогий вантаж
26 січня 2026, 19:58
Енергетики розповіли, як вимикатимуть світло 27 січня
26 січня 2026, 19:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »