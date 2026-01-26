Понад 1000 за поїздку: в Києві під час тривоги ціни на таксі стали космічними

Ілюстративне фото

У Києві під час повітряної тривоги зросли ціни на таксі. Журналісти показали, скільки коштує поїздка з правого на лівий берег

Про це повідомляє "Новини LIVE", передає RegioNews.

Під час повітряної тривоги поїздки з одного на інший берег столиці зросли та сягають 800-1100 гривень. Наприклад, у застосунку Uber:

поїздка у класі Comfort — від 550 до 810 грн;

Black — від 790 до 1 100 грн;

UberX — близько 450–620 грн.

Uklon:

стандартні тарифи — 700–800 грн;

комфорт — 750–860 грн;

швидкий пошук — до 1 000 грн.

Слід зазначити, що ціни на таксі змінюються динамічно, базуючись на алгоритмах, що враховують співвідношення попиту та пропозиції, затори, погоду, час доби та клас авто. Тобто, вартість у застосунках коригується алгоритмом, враховуючи попит пасажирів.

