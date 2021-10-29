В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского

Винницкая область, где на местных выборах-2020 тотально победила команда бывшего премьера Владимира Гройсмана, долгое время отмечалась мирным сосуществованием двух партий власти - локальной "Украинской стратегии Гройсмана" и общенациональной "Слуги народа". Но, похоже, этой вынужденной идиллии подходит конец

Винницкая область, где на местных выборах-2020 тотально победила команда бывшего премьера Владимира Гройсмана, долгое время отмечалась мирным сосуществованием двух партий власти - локальной "Украинской стратегии Гройсмана" и общенациональной "Слуги народа". Но, похоже, этой вынужденной идиллии подходит конец

Фото из открытых источников

Заметив в региональной прессе признаки начала информационной войны между соратником Владимира Гройсмана, действующим мэром Винницы Сергеем Моргуновым и Винницкой ОГА, RegioNews решил проанализировать, как общаются люди экс-премьера времен Петра Порошенко с представителями нынешнего президента Владимира Зеленского. Оказалось, что у "гройсмановцев" проблемы возникают не только извне, но и внутри команды.

Гройсман здесь, Гройсман там

В прошлом году в Винницкой области выиграла местные выборы самая влиятельная тамошняя политсила – "Украинская стратегия Гройсмана". "УСГ" прогнозируемо получила своего старого-нового мэра областного центра Сергея Моргунова и монобольшинство в Винницком горсовете. Кроме того, партия экс-премьера взяла 40 из 84-х голосов в Винницком облсовете, создав коалицию вместе с местной ячейкой "Батьківщини". Из пяти руководителей облсовета четыре - председатель, первый заместитель и два из трех заместителей – представляют "Украинскую стратегию Гройсмана".

"Слуги народа" в обоих винницких советах не играют никакой заметной роли. Правда, никаких публичных конфликтов между главой ОГА Сергеем Борзовым, который на выборах городского головы Винницы занял лишь третье место, и "гройсмановцами" до последнего времени не наблюдалось. А единственный более-менее заметный поствыборный винницкий скандал произошел именно внутри круга приближенных к бывшему премьер-министру.

Одним из руководителей штаба "УСГ" на местных выборах 2020 года был экс-глава Винницкой ОГА Валерий Коровий. Местные СМИ именно его называли одним из создателей тотальной победы "Украинской стратегии Гройсмана" и заранее отдавали Коровию место спикера областного совета. Впрочем, облсовет возглавил не Коровий и даже не его преемник во главе Винницкой области, которого пригрел в своей команде Владимир Гройсман - руководитель ОГА времен первого "зеленого" правительства Владислав Скальский. Должность областного спикера получил бывший прокурор Винницкой области Вячеслав Соколовый. Как утверждают злые языки, человек еще менее самостоятельный и еще более зависимый от Гройсмана, чем тот же Коровий.

Новый приют Коровия

Сам бывший фаворит еще в ноябре 2020-го устроил настоящий демарш. Через три дня после того, как его отправили, как он считал, в "почетную ссылку" на пост председателя постоянной комиссии по вопросам экономики, финансов и бюджета облсовета, Коровий заявил, что слагает с себя депутатские полномочия. Сам он объяснил это появлением "противоречий с моими взглядами на честность, порядочность, открытость и ощущение команды".

Некоторое время Коровий избегал публичности, но недавно снова вынырнул на поверхность с новым проектом. Им стала общественная организация "Мы Винничане", а, кроме самого Коровия, на презентации засветились и подписали меморандум о сотрудничестве сразу три народных депутата. Все они - мажоритарщики из Винницкой области, все входят в депутатскую группу "Довіра", а двое из них еще и родственники - отец (Николай Кучер) и дочь (Лариса Билозир).

Хотя в биографии Кучера интереснее не его семейные связи, а то, что он некоторое время работал топ-менеджером в структурах агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт” (МХП), принадлежащего миллиардеру Юрию Косюку. Как тут не вспомнить, что в состав наблюдательного совета ОО "Мы Винничане" вошел представитель МХП. Все это говорит о том, что Коровий, обиженный недостаточным вниманием со стороны Гройсмана, начал собственную политическую игру с прицелом, как минимум, на региональные победы.

Демонстрация нейтралитета

Относительно же взаимодействия местной партии власти с всеукраинской, то здесь стоит отметить, что, по мнению источников RegioNews, особо теплых отношений между "слугой" Борзовым и "гройсмановцем" Моргуновым не наблюдается. Хотя на публике они стараются держаться нейтрально, выказывая необходимое по правилам политического этикета уважение.

Скажем, на заседании Совета развития громад и территорий, которое состоялось в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", задуманного Банковой для пиара Владимира Зеленского перед 30-летием независимости Украины, присутствовали не только глава Винницкой ОГА, но и мэр Винницы и глава Винницкого областного совета. Не играя никакой особой роли, они тем не менее показали своим появлением нейтральное отношение фактического хозяина региона персонально к президенту.

И даже история с аэропортом принципиально не повлияла на нейтралитет между "УСГ" и "СН". Напомним, Винницкий аэропорт запланировали реконструировать во времена премьерства Гройсмана, после победы Владимира Зеленского финансирование фактически свернули, а осенью 2020-го президент в своем стиле раскритиковал за отсутствие прогресса в восстановлении аэропорта предшественников - то есть самого экс-премьера.

Начало информвойны?

И вдруг в конце октября на одном из местных медиаресурсов появилась буквально высосанная из пальца новость о "цензуре" на сайте Винницкого горсовета. Причиной стало информационное сообщение о визите в Винницу представителей посольства Швейцарии (с этой страной винничане давно и плодотворно сотрудничают), а также группы народных депутатов. Причем пять из семи нардепов представляли "Слугу народа", а в их числе была и достаточно известная в Винницкой области Ирина Борзова, которая является одновременно и женой главы ОГА Сергея Борзова, и руководителем облорганизации президентской политсилы. Так вот, отметили в определенных СМИ, "цензура" городских властей заключалась в том, что в новости, размещенной на горсоветовском сайте, не упомянули всего-навсего фамилий этих парламентских визитеров.

Вряд ли можно было бы расценивать всерьез такой конфликт миниатюрного измерения, если бы не постепенное изменение риторики Владимира Гройсмана относительно деятельности "ЗеКоманды" во главе страны. Бывший премьер на правах человека, который оставил действующей власти в наследство Украину в достаточно неплохом состоянии, все чаще критикует те или иные шаги и Банковой, и Кабмина. Поэтому подобный "наезд" из вроде бы неважного информповода можно расценивать как предупредительный сигнал "Украинской стратегии Гройсмана". К тому же в Telegram-канале этого же издания, которое усмотрело проявления "цензуры" со стороны подчиненных винницкого градоначальника, в последнее время начали появляться размышления и даже голосование на тему: "А не засиделись ли представители "УСГ" у власти в Винницкой области".

Впрочем, по мнению местных экспертов, это может быть холодная подковерная война двух несамостоятельных персонажей – гройсмановского мэра Моргунова и местного наместника Зеленского - Борзова. Они, в соответствии с вероятными негласными договоренностями "старших", должны терпеть присутствие друг друга и не прибегать к публичным конфликтам, но кто им помешает использовать тактику подобных "мелких уколов"?

Одним словом, эта странная, на первый взгляд, мелкая и в основном кулуарная возня может оказаться началом значительно более серьезного противостояния. Здесь стоит вспомнить, что именно в Винницкой области "Слуга народа" продемонстрировала самый слабый результат на территории между Галичиной и Донбассом. А с тех пор ситуация с популярностью триумфаторов-2019 только ухудшается.