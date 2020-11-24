Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет

Винницкая область – один из немногих регионов в Украине, где главная интрига выборов была не в том, кто выйдет победителем, а в том, с каким преимуществом политсила Владимира Гройсмана войдет в выборные органы власти. Поэтому нынешняя коалициада в Виннице стала для экс-премьера своеобразной сатисфакцией за пренебрежение, которое продемонстрировал к нему нынешний президент Владимир Зеленский после своей головокружительной победы в 2019-м

Винницкая область – один из немногих регионов в Украине, где главная интрига выборов была не в том, кто выйдет победителем, а в том, с каким преимуществом политсила Владимира Гройсмана войдет в выборные органы власти. Поэтому нынешняя коалициада в Виннице стала для экс-премьера своеобразной сатисфакцией за пренебрежение, которое продемонстрировал к нему нынешний президент Владимир Зеленский после своей головокружительной победы в 2019-м

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалиции в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. Очередь дошла до Винницкой области, где после местных выборов сложилась уникальная ситуация под названием "все будет Гройсман".

Винницкое унижения Зеленского и Порошенко

Однозначность победы "Украинской стратегии Гройсмана" ("УСГ") как на выборах в Винницкий горсовет, так и в здешний облсовет и большинстве ОТГ социологи фиксировали еще задолго до начала избирательной кампании. Личная известность бывшего мэра Винницы и бывшего же главы правительства Владимира Гройсмана фиксировалась на уровне более 60%. И по этому показателю он значительно опережал всех других политиков – как государственного, так и местного калибра.

После потери поста премьера в результате тотальной прошлогодней победы "Слуг народа", Гройсман несколько отошел от общеукраинской повестки дня и сконцентрировался на том, чтобы сохранить влияние на свое стратегическое "место силы" - Винницу и область. Между тем как на киевских телеэфирах Владимира Борисовича видели все меньше, здесь, на Винничине, он и его именная партия позиционно укреплялись, постепенно оттесняя с верхних строчек "политических чартов" и президентскую партию "Слуга народа", которая в 2019-м демонстрировала в регионе впечатляющие электоральные результаты, и "Европейскую солидарность" Петра Порошенко, для которого также Винница всегда была родной вотчиной.

В сентябре 2020 года ситуация вообще кардинально изменилась в пользу Гройсмана и его "стратегов" - личный рейтинг винницкого экс-мэра подскочил до небес, а за ним подтянулись и электоральные показатели "УСГ". Впрочем, если в областном центре уже не было сомнений, что победа "гройсмановцов" и их выдвиженца на мэрских выборах, действующего городского головы Сергея Моргунова будет тотальной, то в целом по области ситуация была менее уверенной.

Социологи из группы "Рейтинг" фиксировали популярность "УСГ" на уровне 30%, тогда как "Слуга народа" имела 15%, а "ЕС" и "Батькивщина" - по 10%. Однако реальность следующего за днем выборов дня оказалась более радостной для "птенцов" Гройсмана и совершенно удручающей – для "орлов" Зеленского и других. Почти половина депутатских мандатов (47,6%) Винницкого облсовета - 40 из 84-х - оказались в руках политической силы экс-премьера. Тогда как "зеленые", вместо того, чтобы занять прогнозируемую социологами вторую позицию в избирательном забеге, оказались аж на четвертом месте.

В общем, избирательная комиссия зарегистрировала следующий состав нового областного совета Винницкой области: "УСГ" - 40 мандатов, "Батькивщина" и "ЕС" - по 11, "Слуга народа" - 8, "За майбутне" и ОПЗЖ – по 7 мандатов. Поэтому "Украинская стратегия Гройсмана" по результатам выборов получила неоспоримое преимущество и возможность самостоятельно определять, кого подтягивать к себе в областное большинство, а кого оставить за бортом коалиционных процессов. Естественно, что партнерами оказались отнюдь не "слуги народа". А вот переход "порошенковцев" в оппозицию в Винницком облсовете стал немалой неожиданностью.

Коалиция "За Гройсмана"

Победители выборов на Винниччине не стали затягивать процесс и достаточно быстро перешли к превращению избирательных результатов в реальные кадровые решения. Закон не требует формального оформления коалиции в местных органах власти, как это происходит в Верховной Раде, но о наличии сформированного большинства можно спокойно судить, исходя из распределения руководящих кресел в раде. Это все произошло уже на первой, учредительной, сессии областного совета 20 ноября, где не обошлось без скандалов. Ведь "УСГ", которая получила почти монобольшинство, четко продемонстрировала всем своим потенциальным партнерам, особенно делиться властью ни с кем не собирается. И в партнеры возьмет лишь ту силу, которая будет демонстрировать наибольшую покорность и смирение.

"Евросолидарность" пыталась так или иначе предложить себя в качестве политического партнера, но уже на старте заявила о свои непомерные аппетиты, предложив своего кандидата на должность председателя облсовета. Однако такие расклады не входили в планы "гройсмановцев", следовательно, когда руководству фракции партии Порошенко стало наконец понятно, что им не удастся навязать свою игру, депутаты "ЕС" совершили демарш и покинули сессионный зал. Но это лишь облегчило задачу по формированию руководства облсовета, поэтому уже вскоре председателем был избран выдвиженца "УСГ" Вячеслав Соколовый - его поддержали 68 депутатов.

Следующие голосования за заместителей председателя обнаружили и главного партнера партии Гройсмана по новосозданной коалиции. Им стала местная "Батькивщина", чей выдвиженец Анатолий Ткач, став вице-спикером, разбавил команду "гройсмановцев" в президиуме. Но тотальное преимущество "УСГ" все же оказалась безоговорочным: первым заместителем председателя облсовета был избран Владимир Кистион, который работал вице-премьером в правительстве Гройсмана. Еще двумя заместителями Соколового стали депутаты от "УСГ" Игорь Ивасюк и Дмитрий Чаленко.

Не менее оперативно депутаты сформировали состав семи постоянных комиссий облсовета, и все эти комиссии возглавили "гройсмановцы", а самую уважаемую бюджетную - вообще бывший председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий. В целом эта стремительность и кадровая всеохватность, с которыми Гройсман и его команда реализовали свое право на власть в области, является признаком того, что и в дальнейшем они всегда будут демонстрировать бескомпромиссность тогда, когда будут иметь на это возможность. И, что также уже очевидно, будут стараться нарастить политическую мощь для возвращения на общеукраинский уровень, приближая вожделенный реванш, локальную репетицию которого мы наблюдали на примере Винницкой области.