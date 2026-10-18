Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула 27-річна жінка, серед поранених – дитина
Уночі 18 жовтня російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула 27-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення
Про це повідомляє т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, передає RegioNews.
Серед постраждалих – 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.
Також унаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти.
На місцях ударів працюють комунальні служби. Фахівці прибирають уламки та допомагають мешканцям долати наслідки атаки.
За даними Ради оборони Запорізької ОВА, загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 808 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок ворожих атак.
Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська Донецької області. Влучання зафіксували у дві багатоповерхівки. Відомо про одну загиблу людину та 10 поранених.