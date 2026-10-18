14:19  17 жовтня
На Львівщині зіткнулися мотоцикл і Volkswagen
13:17  17 жовтня
На Київщині прокурора затримали за підозрою у смертельній ДТП
10:36  18 жовтня
Виїхав на зустрічну смугу: на Хмельниччині в ДТП загинув 37-річний чоловік
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2026, 09:10

Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула 27-річна жінка, серед поранених – дитина

18 жовтня 2026, 09:10
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Уночі 18 жовтня російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула 27-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення

Про це повідомляє т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, передає RegioNews.

Серед постраждалих – 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти.

На місцях ударів працюють комунальні служби. Фахівці прибирають уламки та допомагають мешканцям долати наслідки атаки.

За даними Ради оборони Запорізької ОВА, загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 808 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська Донецької області. Влучання зафіксували у дві багатоповерхівки. Відомо про одну загиблу людину та 10 поранених.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Запоріжжя постраждалі російська армія поранені
Росія вп’яте вдарила по "Запоріжсталі": що відомо про наслідки атаки
17 жовтня 2026, 15:05
У Херсоні через російський авіаудар постраждали 20 людей, зокрема місячне немовля
17 жовтня 2026, 11:31
Росія вдарила ракетами по Харкову: постраждали 15 людей, пошкоджені багатоповерхівки
17 жовтня 2026, 10:10
Всі новини »
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Російський удар по Полтаві: одна людина загинула, ще четверо постраждали
18 жовтня 2026, 11:44
Росія атакувала Україну ракетою та 180 дронами: скільки цілей збила ППО
18 жовтня 2026, 11:11
Виїхав на зустрічну смугу: на Хмельниччині в ДТП загинув 37-річний чоловік
18 жовтня 2026, 10:36
На Волині після російської атаки закликали залишити домівки: що сталося
18 жовтня 2026, 10:15
На Сумщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали
18 жовтня 2026, 09:46
Росіяни знову атакували Рівне: що відомо про наслідки
18 жовтня 2026, 09:28
Сили безпілотних систем уразили базу "БАРС-Сармат" у Кирилівці
17 жовтня 2026, 18:49
У нічних клубах Львова клієнти втратили майже 3,15 млн грн: поліція провела 17 обшуків
17 жовтня 2026, 18:08
На Херсонщині через артобстріл постраждали 8-річна дівчинка та 46-річна жінка
17 жовтня 2026, 17:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Микола Княжицький
Вадим Денисенко
Всі блоги »