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18 октября 2026, 09:10

Россияне ударили по Запорожью: погибла 27-летняя женщина, среди раненых – ребенок

18 октября 2026, 09:10
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Фото: Запорожская ОВА
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Ночью 18 октября российские войска нанесли два удара по Запорожью. В результате атаки погибла 27-летняя женщина, еще два человека получили ранения

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, передает RegioNews.

Среди пострадавших – 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

Также в результате обстрела повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.

На местах ударов работают коммунальные службы. Специалисты убирают обломки и помогают жителям преодолевать последствия атаки.

По данным Совета обороны Запорожской ОВА, всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 808 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще четверо ранены в результате вражеских атак.

Напомним, утром 17 октября российские войска нанесли авиаудар по жилому микрорайону Славянска Донецкой области. Попадание зафиксировали в две многоэтажки. Известно об одном погибшем человеке и 10 раненых.

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