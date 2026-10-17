Росія вдарила ракетами по Харкову: постраждали 15 людей, пошкоджені багатоповерхівки
Увечері 16 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок атаки постраждали 15 людей, зокрема троє дітей
Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.
Одне з влучань зафіксували у складській будівлі в Немишлянському районі міста. Там виникла пожежа площею 100 квадратних метрів.
Також унаслідок обстрілу пошкоджено розташовані поруч багатоповерхові житлові будинки та інші об’єкти.
Загалом у місті виникли чотири осередки пожеж. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загоряння.
Нагадаємо, вранці 16 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками на Харків. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 16 постраждалих.
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