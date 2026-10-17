Росія вдарила ракетами по Харкову: постраждали 15 людей, пошкоджені багатоповерхівки

Фото: ДСНС

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews .

Одне з влучань зафіксували у складській будівлі в Немишлянському районі міста. Там виникла пожежа площею 100 квадратних метрів.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено розташовані поруч багатоповерхові житлові будинки та інші об’єкти.

Загалом у місті виникли чотири осередки пожеж. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загоряння.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками на Харків. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 16 постраждалих.