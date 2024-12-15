Вночі українська ППО збила понад 50 російських "шахедів" та БпЛА невстановленого типу

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 15 грудня російська армія атакувала Україну ракетою, 108-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 56 ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав удару по Україні зенітною керованою ракетою С-300. Ворог запустив ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із напрямків — Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ.

Станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони збили 56 ворожих БпЛА у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у росію", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки й автівки у кількох регіонах України.

Нагадаємо, 7 грудня Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії, які посилять повітряний щит нашої держави.