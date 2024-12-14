Росіяни атакували село під Запоріжжям: двоє поранених
У суботу, 14 грудня, російські військові атакували дроном село Біленьке у Запорізькому районі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки понівечена АЗС, пошкоджений автомобіль.
Попередньо, двоє людей отримали поранення.
Нагадаємо, у ніч на 14 грудня російські війська атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Усього окупанти запустили 132 дрони. Сили ППО вночі збили 58 безпілотників, ще 72 – локаційно втрачені.
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
У Дніпрі пролунав вибух: є загиблий та поранені, серед них – поліцейські
14 грудня 2024, 16:36На Закарпатті знешкодили залишки ворожої ракети з боєкомплектом
14 грудня 2024, 16:19Надсилав 10-річній дівчинці порно: у Луцьку затримали педофіла
14 грудня 2024, 15:43Російські війська обстріляли Нікополь: постраждала жінка
14 грудня 2024, 15:22ГУР знищило винищувач Су-30 і три локомотиви в РФ
14 грудня 2024, 14:54На Дніпропетровщині через ворожу атаку пошкоджені будинки, магазин і ЛЕП
14 грудня 2024, 13:45У Хмельницькому водій Audi збив на переході жінку з дитиною
14 грудня 2024, 13:22Окупанти атакували житловий сектор Покровська: виникла пожежа
14 грудня 2024, 12:55"Шахеди" заходили у Київ хвилями: уламки впали в одному з районів
14 грудня 2024, 12:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі блоги »