В аеропорту Афін затримали 17 українців

Це пов'язано із забороною на в'їзд до ЄС громадян третіх країн

Це пов'язано із забороною на в'їзд до ЄС громадян третіх країн

Фото: Європейська правда

В Афінах було затримано 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва вчора ввечері. Затримані ніч провели в ізоляторі. Серед них двоє дітей 8 і 9 років.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Європейську правду".

Відомо, що українці прибули до Греції двома рейсами авіакомпаній Ryanair і Wizzair. Під час паспортного контролю їм відмовили у в'їзді в країну.

За словами одного з пасажирів, в аеропорту Афін їх намагалися змусити підписати згоду на депортацію, але вони відмовилися.

Затриманих відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту, де їх розмістили в камерах разом з дітьми. Українці провели там цілу ніч і знаходяться там зараз. У них забрали всі речі, залишивши лише телефони без зарядних пристроїв.

Пасажири поскаржилися на погані умови і антисанітарію в камерах, а також на відсутність води та їжі.

Відзначається, що українці зв'язалися з консулом, яка пояснила, що вони не мали права на в'їзд до Греції і повинні повернуться тими ж рейсами додому (обидва вильоти у вівторок).

За словами затриманих, українські дипломати в аеропорт не приїжджали. У МЗС пообіцяли розібратися в ситуації.

В аеропорту Афін затримали громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Причина - заборона на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн. Деталі скоро на "Європейській правді". Опубліковано Європейська правда Субота, 4 липня 2020 р.

Пізніше одна з пасажирок повідомила, що до затриманих пустили консула, який передав їм воду, антисептики, матраци і туалетний папір.

Вона додала, що авіакомпанія Wizzair передала для своїх пасажирів бутерброди і воду, а реакції компанії Ryanair поки немає.

UPD (05.07, 12.00): Ukrainian consul has just visited us in person, same meeting minutes. Thanks to him, we have now a... Опубліковано Ania Valevska Неділя, 5 липня 2020 р.

Раніше ми повідомляли, що п'ять країн відкрили свої кордони для громадян України: Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія.