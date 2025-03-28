За добу ЗСУ ліквідували 1860 окупантів, знищили десятки танків, ББМ та артсистем росіян
Протягом минулої доби, 27 березня, Сили оборони України знищили 1 860 російських загарбників, 17 танків, по одній системі РСЗВ та ППО, 61 бойову броньовану машину, 122 артсистеми, 144 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 210 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 910 тисяч солдат.
Нагадаємо, воїни ГУР показали, як вибивають російську ППО та логістику окупантів у Криму.
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