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15 грудня 2024, 17:00

За тиждень Росія випустила по Україні понад 600 КАБів, 100 ракет і 550 "шахедів", – Зеленський

15 грудня 2024, 17:00
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фото: t.me/dsns_telegram
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Лише за цей тиждень окупаційна армія РФ скинула на Україну понад 600 керованих авіабомб. Також росіяни випустили 550 ударних дронів і більше 100 ракет

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

"Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів", - йдеться у повідомленні.

Президент подякував воїнам, які захищають державу та партнерам, котрі розуміють потребу України в посиленні ППО для збереження життів громадян.

"Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 15 грудня російська армія атакувала Україну ракетою, 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 56 ворожих дронів.

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