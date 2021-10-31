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31 жовтня 2021, 15:14 269

У Києві демонтують 90 дорожніх знаків та введуть єдиний швидкісний режим

31 жовтня 2021, 15:14 269
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві починаючи з 1 листопада буде введено єдиний швидкісний режим - 50 км/год, а дорожні знаки "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину" демонтують

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

Так, Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків, які обмежували швидкість руху у 80 км/год, а зміни зазнають сім ділянок вулично-дорожньої мережі міста:

  • Набережне шосе,
  • Наддніпрянське шосе,
  • Столичне шосе,
  • проспект Бажана,
  • вулиця Саперно-Слобідська,
  • вулиця Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків,
  • проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва - 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Нагадаємо, раніше у Київській міській державній адміністрації зазначають, що вартість проїзду у громадському транспорті зросте у січні чи лютому 2022 року.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть позбавляти водійських прав за перевищення швидкості. Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський.

дороги транспорт Київ авто КМДА

 
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