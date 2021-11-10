13:16  10 листопада
Столичні школярі ще на тиждень затримаються на "дистанційці"
11:18  10 листопада
Українці заплатять штраф за вигул собак без намордника
09:05  10 листопада
В Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу: захворіло понад 23 тисячі людей
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2021, 11:18

Українці заплатять штраф за вигул собак без намордника

10 листопада 2021, 11:18
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні набули чинності внесені Верховною Радою зміни до закону, який передбачає посилення контролю за поводженням з тваринами

Про це пише RegioNews з посиланням на законопроект, опублікований на сайті парламенту.

У документі йдеться про збільшення штрафів за вигул собак небезпечних порід без намордників і повідків в громадських місцях, а також повну заборону пересувних зоопарків і виставок.

Також передбачені штрафи за вигул собак без намордників і повідків, неприбирання екскрементів за тваринами.

Яке покарання: попередження або штраф від 170 до 340 гривень. Для посадових осіб – попередження або штраф від 340 до 850 гривень. Після повторного правопорушення штраф збільшується – від 340 до 510 гривень, для посадових осіб-від 510 до 1020 гривень.

У разі заподіяння шкоди майну або здоров'ю людини власнику тварини загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини.

До повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.

Раніше ми писали, що у Харкові 81-річну жительку Новобаварського району загризли собаки. Крім того, в Дніпрі стаффордширський тер'єр напав на 11-річного хлопчика – собака вкусила його в область паху. У дитини серйозні травми, він знаходиться в обласній лікарні, його прооперували.

собака Верховна Рада тварини штраф законопроєкт

На Черкащині на жінку з дитиною напав баран
09 листопада 2021, 18:17
У Чернівцях скажена білка покусала людей
08 листопада 2021, 12:33
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua