Українці заплатять штраф за вигул собак без намордника

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В Україні набули чинності внесені Верховною Радою зміни до закону, який передбачає посилення контролю за поводженням з тваринами

Про це пише RegioNews з посиланням на законопроект, опублікований на сайті парламенту.

У документі йдеться про збільшення штрафів за вигул собак небезпечних порід без намордників і повідків в громадських місцях, а також повну заборону пересувних зоопарків і виставок.

Також передбачені штрафи за вигул собак без намордників і повідків, неприбирання екскрементів за тваринами.

Яке покарання: попередження або штраф від 170 до 340 гривень. Для посадових осіб – попередження або штраф від 340 до 850 гривень. Після повторного правопорушення штраф збільшується – від 340 до 510 гривень, для посадових осіб-від 510 до 1020 гривень.

У разі заподіяння шкоди майну або здоров'ю людини власнику тварини загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини.

До повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.

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